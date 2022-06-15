أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة مستمرة في بذل كل ما في وسعها لدعم أوكرانيا بمساعدات دفاعية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الحكومة البريطانية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء ، خلال مكالمة هاتفية بين جونسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا.

وأشاد جونسون، بحسب البيان، بقوة المقاومة الأوكرانية البطولية في الأيام والأسابيع الأخيرة، والتي تكلف روسيا الكثير.

وأضاف أن عزم القوات الأوكرانية المستمر على الانتصار كان واضحًا للعالم بأسره، قائلا إنه يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعم المملكة المتحدة الكامل والثابت حتى انتصارها في نهاية المطاف.

وأفاد بأن قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي المقرر انطلاقهما في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري هما فرصة لإظهار وحدة الغرب وتصميمه على دعم أوكرانيا على المدى الطويل.

واتفق الزعيمان على أهمية زيادة التدريب العسكري وناقشا الحصار الروسي الذي لا يغتفر للحبوب الأوكرانية، على حد تعبيرهما.

وأعرب جونسون عن أمله في إحراز تقدم بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة.

واتفق الجانبان على التواصل مجددا قريبا.