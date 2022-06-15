بينما تشهد مصر ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة التي تسبق نهاية فصل الربيع، تعيش دول حول العالم أجواء شتوية، بينها دولة أفريقية تكتسي بالثلج.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الصيف بعد أسبوع، عند انتهاء فصل الربيع في 21 يونيو الجاري، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يميل الطقس للحرارة على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويعتدل الطقس ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وفي هذا التقرير نستعرض الدول التي تعيش أجواء شتوية معتدلة والدول التي تعيش شتاء بارد في مثل دولة تشيلي وبوليفيا وبولندا:

سجلت دولة تشيلي 14°/3°، وبوليفيا 14°/4°، بييرو 18°/14°، أيسلندا 12°/8°، إكوادور 18°/4°، المكسيك 23°/14°، اليابان 19°/15°، ايرلندا 18°/11°، سلوفاكيا 22°/11°، فنلندا 18°/3°، لاتفيا 16°-11°، السلفادور 24°-19°، ودولة بوتان الأسيوية 22°-15°.

فيما سجلت دولة روسيا البيضاء (بيلاروس) 18°-9°، كولومبيا 17°-7°، منغوليا 27°-14، نيوزيلندا 15°-11°، استراليا 18°/7°، الأرجنتين 16°-9°، النرويج 22°-11°، ألمانيا 21°-11°، بولندا 18°-9°، جمهورية التشيك 22°-9°، وجورجيا 25°-18°.

وسجلت دولة كوريا الجنوبية 23°-16°، كوريا الشمالية 22°-14°، هولندا 21°/11°، البرازيل 18°/11°، الدنمارك 19°/13°، السويد 19°/9°، النمسا 23°/11°، باراجواي 23°/11°، بلجيكا 23°/12°.

يأتي ذلك فيما سجلت دولة جنوب أفريقيا الواقعة على الحافة الجنوبية لإفريقيا درجات حرارة يوم الثلاثاء 17°/3°، وظهرت بعض المناطق في مدينة نورث كيب في شمال جنوب إفريقيا مكسوة بالثالوج، في منظر مدهش كأنه يحدث في فصل الشتاء.

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فيما أظهر مقطع فيديو آخر بثته قناة (اي ان سي ايه) الجنوب إفريقية الأجواء الباردة في أحدى المدن الساحلية، وظهرت المراسلة ترتدي ملابس شتوية ورابطة عنق، نظرا لبرودة الجو القارصة.