 محافظ البحر الأحمر: تلقيت شكاوى من ارتفاع الأسعار.. وحررنا 32 محضرا - بوابة الشروق
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محافظ البحر الأحمر: تلقيت شكاوى من ارتفاع الأسعار.. وحررنا 32 محضرا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 12:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 12:30 ص

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن توجيهات القيادة السياسية تنص على المتابعة المستمرة لحالة الأسواق وأسعار السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه تلقى شكاوى من مواطنين تخص ارتفاع أسعار السلع وتحديدا الخضروات.

وأشار إلى أنه في جولاته الميدانية يتحدث مع المواطن وليس التاجر، موضحًا أنه تأكد بالفعل من وجود زيادة في الأسعار من خلال رصد فارق السعر بين الجملة والقطاعي، إذ كان يصل هامش الربح 100%.

وأوضح المحافظ، أنه تم تحرير 32 محضرا تموينيا بسبب تجاوز هامش الربح حدود المعقول.

ونوه حنفي، بأن المواطنين يضطرون في بعض الحالات لشراء سلع رديئة لتفادي الزيادة في السعر، وهو ما دفعه لاتخاذ إجراءات فورية.

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