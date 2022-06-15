مدبولي: نحتاج طاقات شبابية في ظل البيئة العالمية المشحونة بالمخاوف والصراعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية تأتي تحت عنوان "تعاون الجنوب - جنوب وشباب حركة عدم الانحياز" للجلوس على مائدة واحدة والتدارس المشترك للدروس المستفادة من هذه الحركة وأثرها على العالم.

وأضاف خلال كلمته في ختام منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، التي أقيمت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك صراعات طاحنة بما حتم وضع سبل إحياء مبادئ عدم الانحياز وصياغة مفهوم جديد بما يتوافق مع معطيات العصر من وجهات نظر شبابية.

ونوه بأنه وسط هذه البيئة العالمية المشحونة بالمخاوف والصراعات فإن العالم بحاجة إلى طاقات شبابية وتبني الحركة من جديد؛ لإخماد أصوات العنف وتعزيزا لقيم العدالة والسلام.

وعبّر عن أمله في الأخذ بتوصيات الشباب في الاعتبار، ورفعها لصناع القرار وللقيادات السياسية في دول حركة عدم الانحياز في القمة المقبلة، لما تمثله من قوة سياسية قادرة على التأثير على غالبية التطورات الجارية في العالم.