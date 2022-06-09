 إزالة حالة تعد على 150 مترا مربعا في الزينية بالأقصر - بوابة الشروق
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إزالة حالة تعد على 150 مترا مربعا في الزينية بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 10:29 م

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالأقصر، أعمال إزالة في المهد لتعدي على أرض زراعية على مساحة 150 متر مربع.

وأوضحت الوحدة أن حالة التعدي كانت عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض، وتم إزالتها بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية حملة نظافة بشارع الأقصر العشي، وتشجير ميدان الصيادين وعمل حملة نظافة داخل الوحدة الصحية وتشجيرها.

وعلى جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ أعمال حملة نظافة داخل القرية.

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