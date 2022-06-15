وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور اليابان بعد انتخابات مجلس الشيوخ

من المتوقع أن يتم إرجاء أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، لليابان إلى ما بعد انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الشهر المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تفصح عنها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الجانبين كانا يستعدان لزيارة وزير الخارجية الكوري قريبا، ولكن يبدو أن الجانب الياباني يخشى إثارة استياء الناخبين بسبب الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن تعويضات العمالة وقت الحرب، والسيادة عى الجزر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وكانت اليابان، اختتمت اليوم الأربعاء، دورتها البرلمانية العادية التى استمرت 150 يوما، فيما تستعد أحزاب الحكومة والمعارضة بقوة لانتخابات مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ)، المقررة فى 10 يوليو.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قرر مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا موعد الانتخابات، كما قرر بدء الحملة الانتخابية الرسمية في 22 يونيو.

ومن المرجح أن تركز الانتخابات التي تجري كل ثلاثة أعوام على تدابير الحد من آثار ارتفاع الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا.