رفع كفاءة الساحة الأمامية للبوابة الرئيسية لمعبد الأقصر

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تابع اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الأقصر، وساحة مسجد أحمد النجم بمنطقة وسط.

وأوضح الشرابي أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الأقصر، فقد تمت متابعة أعمال رفع الكفاءة بالعديد من المناطق بالمدينة ومن بينها الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الأقصر، مشيرا إلى متابعة أعمال الرصف وأعمال تركيب البلدورات وتركيب الأنترلوك بالمنطقة.

وأشار إلى متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات والإشغالات، وكنس الأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، والتي أسفرت عن رفع 40 طن قمامة وأتربة وتراكمات صلبة، بالإضافة إلى استكمال أعمال صيانة المسطحات الخضراء بحديقة الطفل بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر.

وتابع أعمال رفع كفاءة شبكة الانارة بشوارع الأحياء المختلفة، حيث تم إعادة إنارة الشارع الرئيسي بالطريق الواقع بين كوبري الكباش وكوبري المطار العلوي ناحية الجزيرة عبر تركيب كابل جديد وتركيب حوالي 50 كشافا جديدا.

وأعاد مسؤولي إدارة كهرباء المدينة إنارة الشارع الرئيسي بطريق المطار بداية من محطة الوقود حتى ميدان النافورة، حيث تم تركيب حوالي 100 كشاف جديد، وجاري المتابعة في قطاعات أخرى.