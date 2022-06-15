البرهان: مستمرون في تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة السودانية

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، بالقيادة العامة اجتماعا تنويريا لضباط القوات المسلحة والدعم السريع.



وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، استعرض البرهان خلال الاجتماع التطورات السياسية الراهنة بالبلاد، مؤكدًا على «موقف القيادة الثابت تجاه قضايا أمن واستقرار البلاد».



وشدد على تمسك قيادة القوات المسلحة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية، والذي لا يستثنى أحدا عدا حزب المؤتمر الوطني، باعتبار أن هذا الحوار هو المخرج الوحيد الذي سيعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية.



وأشار إلى أن الاجتماع يفضي إلى تحقيق التوافق الوطني، وصولا إلى مرحلة الانتخابات، مشددًا على أنه لا يوجد مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة.



وفي ذات السياق جدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التأكيد على الاستمرار في جهود تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة؛ للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.



ونوه إلى ضرورة عدم الالتفات للشائعات، مذكرا أن المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو وحدة مقاصدها وأهدافها الوطنية، وأنها على قلب رجل واحد، وقادرة على المضي في إجراءات تطويرها وهيكلتها، على أسس علمية واضحة.



يذكر أن الاجتماع كان بحضور هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وقادة القوات الرئيسة، والمفتش العام، ومدراء الإدارات و الأفرع، وقادة الوحدات بالقوات المسلحة، والدعم السريع.





