الإعدام شنقا للمتهم بقتل شخص وإشعال النار في جثته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبدالقادر عوض، ومجدي نبيل شفيق نصر الله، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، في القضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلي شمال بنها، "و. ص .س"، عامل؛ لاتهامه بقتل "أ. م. ع"، بالإعدام شنقًا للمتهم بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والمتهم فيها 5 أشخاص وصدر حكم بحق المتهمين الأربعة الأوائل في جلسة سابقة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلي شمال بنها، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث استدرجه المتهم الأول لأحد المناطق النائية بدائرة مركز شرطة بنها، وما أن ظفر به المتهم الثاني حتى عاجله بضربه بشومة على رأسه أفقدته توازنه، ثم نقلوه لأحد الحظائر، وسكبوا على ملابسه مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وأشعلوا النار بجسده.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سرقوا الدراجة البخارية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بطريق الإكراه، كما أشعلوا النيران بالمخزن المملوك للمجني عليه "ج. م. ع"، والغير معد للسكن بأن سكبوا مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، ثم أوصلوا مصدر حراري سريع الاشتعال فشب الحريق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب متفحمة بدائرة مركز شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت لمكان الواقعة، وجرى إخطار مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحثي وتوصل إلى أن وراء الواقعة 5 متهمين، جرى ضبط ثلاثة منهم وتقديمهم للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام جنائية، فيما تم ضبط المتهم الخامس الحالي وتقديمه للمحاكمة.