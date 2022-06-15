كوريا الجنوبية والسويد تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي والأمن الإقليمي

ناقش نائبا وزيري الدفاع لكوريا الجنوبية والسويد الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي الثنائي؛ وسط مخاوف مشتركة بين البلدين بشأن الاستفزازات الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية والحرب الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال محادثات أجريت في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في سول بين نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين بوم-تشول ونظيره السويدي يان-أولوف ليند؛ وذلك فقا لما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الجانبين اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي في مختلف المجالات، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى والتعليم العسكري وأنشطة حفظ السلام.

ومن جهته، أعرب نائب وزير الدفاع الكوري عن امتنانه لمساندة السويد لجهود كوريا الجنوبية لتعزيز سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبه، قال نائب وزير الدفاع السويدي إن ستوكهولم ستلعب كل دور للمساعدة في جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، موضحا دفع السويد باتجاه الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسياستها الدبلوماسية والأمنية الحالية.