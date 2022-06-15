رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لـ النواب الشباب: مستقبل الناخبين في أيديكم

أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، عن فخره بالمشاركة في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2022.

وقال خلال كلمة، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، صباح الأربعاء، إن الشعوب تعلق آمالها على برلمانييها الشباب في وضع خطط مستقبلية للنهوض بالعالم، موضحًا أن الدورة الحالية تتناول قضايا ملحة مثل تغير المناخ ولعب الشباب البرلمانيين دورًا محوريًا في حل تلك المشكلة.

وتوجه بالشكر إلى شباب البرلمان المشاركين ضمن فعاليات المؤتمر، متابعًا: «وجودكم يعني أنكم تلتزمون وتفون بتعهداتكم وتعملون معًا؛ لحل المشكلات التي يواجهها كوكب الأرض».

وأشار إلى أنه بدأ العمل في البرلمان البرتغالي كنائب عندما كان يبلغ من العمر 25 عامًا، أي منذ عقدين من الآن، مضيفًا: «عندما أتيت للمرة الأولى إلى مجلس النواب، وكنت أجلس مع كل الأعضاء الشيوخ، كنت أشعر أنني صغير، لكنني تحليت بالطاقة والحماس».

ولفت إلى إيمانه بأن إرادة الأفراد تحقق إنجازًا وتغييرًا ملموسًا، مشددًا على أهمية العمل ليحظى العالم بمستقبل أكثر ازدهارًا من أجل مختلف الشعوب.

وتوجه بحديثه إلى البرلمانيين الشباب: «أنتم محظوظون أن العديد من الناخبين يعتمدون عليك ومستقبلهم في أيديكم، يجب ألا تألو جهدًا، شباب البرلمان أساس المجتمعات، وعليكم أن تستمروا في العمل وتتخذوا القرار للتعامل بطريقة مثلى».

وبدأت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2022، بالتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو.