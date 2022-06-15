وجه السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، رسالة لمن انتقدوا الدولة بعد طرحها وثيقة ملكية الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "منطق الدولة عندما تتخذ قرارا بشأن أصولها لا يختلف عن منطق المواطن في إدارته للأصول وتعظيم الاستفادة منها.. لماذا تستكثرون على الدولة اتخاذ نفس هذه القرارات".

وأشار إلى أن الدولة لديها أصول متنوعة، وترى أن من الأنسب لها أن تبيعه وتحصل على مقابله، موضحًا أن هذا المقابل ربما يُستخدم كمدخرات لها أو تنفقه لشراء أصل آخر خلال السنوات المقبلة يكون أكثر قيمة وفائدة.

وأوضح أن هناك فئة مشككة على مدار الوقت لا يريد مخاطبتها باعتبارها قنوات معادية تنتقد وتشكك في إجراء للدولة، لكن رسالته موجهة للمواطن البسيط الذي يرغب في فهم ما تقوم به الدولة.

ونوه بأن الهاجس أصاب البعض نظرا للارتباط الزمني بين سيادة الدولة في إدارة أصولها بطريقة مختلفة والأزمة الاقتصادية، ففهم البعض أن الدولة تريد أن تبيع أصولها لسداد فواتير.

وأشار إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليها في 2018 تعتمد على الأطروحات بين أصول وشركات منذ ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولم لكن لهذه الأطروحات أي علاقة بسداد فواتير واردات أو مديونيات.