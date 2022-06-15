تراجع ترتيب كوريا الجنوبية في التنافسية العالمية أربع درجات

انخفض ترتيب التنافسية العالمية لكوريا الجنوبية بمقدار أربع درجات هذا العام مقارنة بالعام السابق وسط التباطؤ الاقتصادي والارتفاع المستمر في الدين الوطني ، حسبما أظهر تقرير اليوم الأربعاء.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة 27 من حيث القدرة التنافسية العالمية بين 63 دولة، وفقا لتقرير عام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الدولية، وهو مؤسسة دولية مقرها سويسرا، التقرير كل عام منذ عام 1989 استنادا إلى الإنجازات الاقتصادية للبلد، والبنية التحتية، وكفاءة الحكومة والشركات.

ومن بين 27 دولة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة أو أكثر، احتلت كوريا الجنوبية أيضا المرتبة التاسعة هذا العام، بانخفاض درجة واحدة عن العام السابق.

وفيما يتعلق بالإنجازات الاقتصادية ، التي تغطي الاقتصاد المحلي والتجارة الدولية والتوظيف ، شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في ترتيبها بمقدار أربع درجات إلى المرتبة 22، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثير الأساسي للعام السابق.