أغلقت شنغهاي، اليوم الأربعاء، آخر مستشفى مؤقت لعلاج حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال أحدث عودة لتفشي المرض في المدينة الواقعة شرقي الصين.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن آخر مريض غادر صباح أمس الثلاثاء المستشفى الذي أقيم داخل مركز شانغهاي الدولي الجديد للمعارض، وجرى استخدامه في أثناء تفشي المرض في شانغهاي.

واستقبل المستشفى المؤقت، الذي يضم 14000 سرير، 47920 مريضا على مدار الـ77 يوما الماضية.

وسجلت شنغهاي حالتي إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محليا منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم، بحسب لجنة الصحة ببلدية المدينة.

وذكرت اللجنة، وفقا لـ"شينخوا"، أنه جرى اكتشاف حالتي الإصابة خلال فحص مجتمعي، وتم إرسالهما إلى مستشفيات مخصصة للعلاج الطبي أو المراقبة الطبية.

يأتي ذلك فيما سجلت العاصمة بكين سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 محليا اليوم وفقا للسلطات المحلية ، وقال نائب رئيس مركز بلدية بكين للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ليو شياو فنغ، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل كل الحالات الجديدة بين الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي للمراقبة.

وأضاف أن العمل الحالي للوقاية والسيطرة في بكين "لا يزال في مرحلة حرجة".

وسجلت بكين في الفترة من 9 يونيو حتى عصر اليوم 327 إصابة محلية بالعدوى، وتوجد في المدينة حاليا أربع مناطق متوسطة الخطورة لكوفيد-19.