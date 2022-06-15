روسيا تعتقل أول مقاتليْن أمريكييْن في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت صحيفة "تلجراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على معلومات تؤكد أن القوات الروسية اعتقلت جنديين أمريكيين سابقين، خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن "رفاق" الأسيرين الأمريكيين، أنهما اعتقلا خلال معارك خارج مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، الخميس الماضي.

ولم تكشف الصحيفة هوية هؤلاء "الرفاق"، مكتفية بالقول إنهم كانوا يقاتلون إلى جانبهم.

وقال واحد من هؤلاء إن الأسيرين سقطا في قبضة الروس، عندما واجها قوة روسية ضخمة.

والأسيران الأمريكيان هما ألكسندر دريك (39 عاما)، وآندي هوين (27 عاما)، وكان يعملان متطوعين مع وحدة عسكرية أوكرانية نظامية، بحسب "تلجراف".

وعلقت الخارجية الأمريكية على التقارير، قائلة إنها "على علم بتقارير غير مؤكدة: عن احتجاز مواطنين أميركيين في أوكرانيا.

وينضم الأسيران الأمريكيان إلى عدد من المقاتلين الأجانب الذين اعتقلتهم روسيا في معارك أوكرانيا، ومن بينهم أسيران بريطانيان.

ولم تعلق روسيا على النبأ حتى الآن.

وفي حال تأكد نبأ أسر العسكريين الأمريكيين، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر بين واشنطن وموسكو، حيث ستسعى الأخيرة لاستخدامهما دليلا على تورط الولايات المتحدة المباشر في الحرب.