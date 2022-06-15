مستشار الأمن القومي العراقي: لسنا معنيين بالسجال السياسي الحالي في البلاد

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أكد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الأربعاء، أن مهمتنا هي الدفاع عن الدولة والمواطن ولسنا معنيين بالسجال السياسي الحالي.

وقال الأعرجي خلال إجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الإستخباري "أن واجبنا هو الحفاظ على التماسك المجتمعي والوقوف ضد كل ما يهدد السلم الأهلي"، حسب بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية والتطرف اللذين يهددان المجتمع والسلم الأهلي، والتوجيه بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة، لإعداد سياسة وطنية لمواجهة تأثيرات هذا الموضوع على المجتمع.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد حذر أمس الثلاثاء من الدعوات إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب والوطن.

وأضاف خلال جلسة أسبوعية للحكومة العراقية "أن القوات العراقية جاهزة للدفاع عن كل العراق".

وتتخوف قوى سياسية عراقية من عودة المظاهرات الاحتجاحية في البلاد بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي مما يفتح الآفاق للكتلة الصدرية لقيادة الجمهور الذي يعاني من مشاكل كبيرة بسبب تدني مستويات الخدمات وتفشي الفساد والبطالة والسلاح المنفلت الذي يشكل تهديدا للأمن الداخلي.