ماليزيا تخفف الحظر المفروض على صادرات الدجاج

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خففت ماليزيا جزئيا حظرا كانت فرضته على صادرات الدجاج.

وأعلنت وزارة الزراعة والصناعات الغذائية، في بيان اليوم الأربعاء، السماح باستئناف تصدير الطيور الحية الملونة وجميع منتجات الدجاج، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت ماليزيا أوقفت مطلع الشهر صادرات جميع الدواجن الحية والمذبوحة الكاملة واللحوم المبردة والمجمدة والمنتجات الغذائية المصنوعة من الدجاج.

وجاء القرار في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار محليا وضمان توافر إمدادات كافية.

ومثّل قرار حظر تصدير الدجاج الحي ضربة كبيرة لسنغافورة، التي تستورد نحو ثلث إمداداتها من جارتها.

ووفقا لوزارة الزراعة، فإن نحو 98% من صادرات الطيور الحية الماليزية تذهب إلى سنغافورة، بينما يذهب الباقي لتايلاند وباكستان.