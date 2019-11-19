رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 22 إصدارا لسندات توريق خلال 2021

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدارات سندات التوريق، كأحد مصادر التمويل المتاحة في سوق المال أمام الشركات العقارية، تجاوز خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق 22 إصدارا، مشيرا إلى قدرة السندات على المساعدة في تنفيذ برامج مشروعات الإسكان وتنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة.

يُذكر أن إصدارات سندات التوريق تراجعت بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وشملت هذه الإصدارات إصدار سندات توريق كوربليس بقيمة 2.4 مليار جنيه (والتي توزع على أربع شرائح على مدار 13 شهرا، وسندات توريق قصيرة الأجل بقيمة 170 مليون جنيه من بريميوم كارد، وبيع جي بي أوتو لسندات بقيمة 4.3 مليار جنيه، وبيع الشريحة الأولى 300 مليون جنيه من برنامج التوريق لثلاث سنوات لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 3 مليارات جنيه، وإصدار بقيمة 794 مليون جنيه من شركة مصر إيطاليا العقارية كجزء من برنامج توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه من شركة يو إي فاينانس، وأول إصدار لسندات توريق من شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 747.5 مليون جنيه.