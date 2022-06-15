بيسكوف: لا يوجد حديث عن الاعتراف بسلطات أفغانستان ولا تزال هناك أسئلة كثيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد حديث عن الاعتراف بسلطات أفغانستان حتى الآن وهناك العديد من الأسئلة ولا جدوى من وضع توقعات.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "حتى الآن، لا يوجد حديث عن ذلك في الوقت الحالي. لقد تحدثنا عن هذا عدة مرات. لا جدوى من الحديث عن أي توقعات. هناك العديد من المشاكل ذات الطابع الإنساني، والتي تلزم العديد من الدول بالدخول في اتصالات معينة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق قال زامير كابولوف ممثل الرئيس الروسي في أفغانستان، إن احتمالات الاعتراف بحكومة "طالبان" من قبل روسيا موجودة، مؤكدا أن ذلك يعتمد في المقام الأول على ظهور سلطة عرقية وسياسية شاملة في البلاد.