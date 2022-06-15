ارتفاع الأسهم الباكستانية مع توقع خروج البلاد من قائمة الرقابة على تمويل الإرهاب

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية في باكستان، اليوم الأربعاء، ليوقف مسيرة التراجع، بفضل توقعات رفع اسم باكستان من الدول الخاضعة للرقابة على تمويل الإرهاب.



وارتفع مؤشر كي.إس.إي 100 الرئيسي للبورصة بنحو 400 نقطة أي بأكثر من 1% بعد خسائر استمرت نحو أسبوع فقد خلالها المؤشر أكثر من 1100 نقطة.



جاء هذا التطور في الوقت الذي عقدت فيه لجنة تابعة لقوة العمل المالي الدولية المعنية بالرقابة على تمويل الإرهاب في العالم، من أجل مراجعة موقف باكستان .



وهناك توقعات بأن يتم رفع اسم باكستان من القائمة بعد أن التزمت بالمعايير الوقائية لقوة العمل المالي الدولية منذ 2018، عندما تم إدراجها على القائمة.



وقالت هينا رباني خان نائب وزير الخارجية الباكستاني "نأمل في الحصول على نتيجة إيجابية للمراجعة" من جانب اللجنة الدولية. ومن المتوقع أن تقود هينا وفد بلادها في اجتماعات المراجعة المقررة في العاصمة الألمانية برلين.