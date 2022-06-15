 المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والبرامج المستقبلية المهمة لإفريقيا - بوابة الشروق
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المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والبرامج المستقبلية المهمة لإفريقيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 8:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 8:44 ص

بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي نسانز باجانوا، اليوم /الثلاثاء/ بالرباط القضايا ذات الاهتمام المشترك وبعض البرامج المستقبلية المهمة لإفريقيا.
وأعربت نسانز باجانوا، في تصريحات صحفية عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، عن تقدير المنظمة لإسهام المغرب داخل مجموعة الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي.
وأضافت أن اللقاء مع بوريطة كان فرصة لتجديد التأكيد على "التزام المغرب من أجل تسريع إنجاح الإصلاحات الجارية في الاتحاد الإفريقي.
وأشارت إلى التزام المغرب من أجل تعزيز إمكانات المفوضية، والتي بإمكانها خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية حاجياتها، وذلك من خلال توفير جهاز إداري قوي وذي مهنية عالية، وتدبير مالي جيد.
وأوضحت أن المباحثات، سلطت الضوء على أوجه تعاون المغرب مع المفوضية والدعم الذي يمكن تقديمه لها.


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