رئيسة منتدى البرلمانيين الشباب الدولي: تغير المناخ خطر سيؤدي لتشريد الناس

أكدت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب، ورئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي، أن قضية تغير المناخ تعد تحديا عالميا غير مسبوق لا يعترف بالحدود.

وقالت البزار -في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي- "إن الانبعاثات تؤثر علينا جميعا، وتغير المناخ يغير عالمنا، فهو تهديد للسلام والاستقرار وهو خطر يهدد البلدان ذات الأراضي المنخفضة وسيؤدي لتشريد الناس وتدمير سبل العيش"، مشيرة إلى أننا مازلنا نشهد نقصا في التزام العديد من البلدان تجاه التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، فضلا عن تقصير العديد من الدول بشأن التزاماتها المالية.

وأضافت: "نحن شباب البرلمانيين لدينا منصتنا وهي منصة منتدى شباب البرلمانيين الذي يمكننا الدعوة من خلالها لمواصلة سن القوانين واللوائح الخاصة بتغير المناخ وضمان وفاء الحكومات بالتزاماتها بتوفير حلول مستدامة تجاه تغير المناخ".

وأشارت إلى أهمية انعقاد أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في مصر باعتبارها أول بلد في المنطقة العربية تستضيف المؤتمر البرلماني الدولي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهة التحية بـ4 لغات لجميع المشاركين في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب.