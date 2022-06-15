آثار أسوان: نسعى لإقامة متحف مفتوح لعرض المسلات الأثرية من عصور مختلفة

أعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، انتهاء المنطقة، من نقل إحدى المسلات الأثرية من الموقع الأثري لمنطقة مقابر الأمراء بغرب أسوان إلى موقع المسلة الناقصة الشهير بمدينة أسوان بالقرب من الجبانة الفاطمية التاريخية.

وأوضح سعيد، أن الهدف من أعمال نقل المسلة الأثرية بغرب أسوان، الحفاظ على أثريتها من عوامل التعرية والطقس، مشيرا إلى أن المسلة ترجع نقوشها إلى الملك سيتي الأول من الأسرة 19 عصر الدولة الحديثة، وتحمل نقوشا من 3 جوانب فقط.

وأضاف سعيد: "نسعى حاليا لإقامة متحف مفتوح لعرض المسلات الأثرية من عصور مختلفة بالموقع الحالي للمسلة الناقصة وسط مدينة اسوان، والذى يقع بالقرب من الجبانة الفاطمية التاريخية، بحيث سيتم تجميع عدد من المسلات الأثرية من مواقع مختلفة بالمحافظة لوضعها داخل المتحف المفتوح، بما يسهم في تحقيق الجذب السياحي المطلوب والترويج السياحي لمدينة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية".