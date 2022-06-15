جيش الاحتلال يطلق النار في الهواء لترهيب مزارعين في جنوب لبنان

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أطلقت عناصر عسكرية إسرائيلية النار في الهواء، اليوم الأربعاء، لترهيب مزارعين لبنانيين يعملون في سهل مرجعيون جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن " قوات العدو، ولليوم الثاني على التوالي، أطلقت النار في الهواء لترهيب المزارعين اللبنانيين الذين يعملون في أرضهم في سهل مرجعيون في الجانب اللبناني".

وأضافت: "حضرت دورية تابعة لقوات العدو مؤلفة من جيبين عسكريين إلى الطريق العسكرية المحاذية لمستعمرة المطلة، وترجل منها بعض العناصر وقاموا بإطلاق النار في الهواء لترهيب المزارعين".

يذكر أن لبنان يواجه نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد احتلت جنوب لبنان عام 1978، وانسحبت منه عام 2000 ولا تزال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، محتلة.