وزارة الصحة الفلبينية تحذر من ارتفاع أعداد مرضى كورونا بالمستشفيات

حذرت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، من أن عدد حالات دخول مرضى فيروس كورونا للمستشفيات يوميا قد يصل إلى خمسة آلاف حالة في أغسطس المقبل وذلك بسبب المناعة المتناقصة بين الأفراد.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو -حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية- أن هذا الارتفاع قد يحدث بسبب وجود العديد من المتحورات الفرعية لفيروس كورونا، وضعف معدل الحصول على الجرعات التعزيزية من اللقاح المضاد للفيروس، وقلة الالتزام بمعايير الصحة.

يشار إلى أن أكثر من 69 مليون شخص في الفلبين قد تلقحوا بشكل كامل ضد الفيروس؛ حيث حصل 14 مليونا و600 ألف شخص منهم فقط على الجرعات لتعزيزية.. ويبلغ عدد مواطني البلاد حوالي 109 ملايين مواطن تقريبا.