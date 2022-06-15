تامر حسني يشارك جمهوره بصورة من كواليس حفله الغنائي اليوم بالسعودية

‏شارك الفنان تامر حسني جمهوره المتابع لحسابه الرسمي على تويتر، بصورة له من كواليس حفله الغنائي قبل دقائق من إقامته.

وعلق: "من كواليس حفل جدة بالسعودية مع حبايب قلبي وحالاً طالع المسرح إن شاء الله لمقابلة جمهور جدة العظيم".

يذكر أن الحفل لقي إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث نفدت التذاكر، وامتلئت قاعة المسرح عن آخرها.

من ناحية أخرى يستعد الفنان تامر حسني لطرح فيلمه" بحبك" في موسم عيد الأضحي، الذي يخوض من خلاله تجربته الأولى كمخرج، إضافة إلى أنه مؤلف وبطل الفيلم، يشاركه البطولة عدد من الفنانين منهم الفنانة هنا الزاهد والفنان حمدي الميرغني والفنانة هدي المفتي، وتدور أحداثه حول شاب يتورط في قصة حب فتاتين في نفس الوقت.