حبس بائعة ونجلتها بسبب تسمم 61 شخصا تناولوا سمك مشوي بالشرقية

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس بائعة سمك ونجلتها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية إصابة 61 شخصا من أهالي مركز ديرب نجم بأعراض تسمم؛ نتيجة تناولهم وجبة سمك مشوي كانت المتهمة وابنتها تبيعانه في السوق الأسبوعي بمدينة ديرب نجم.

وكانت جهات التحقيق قررت تشكيل لجنة ثلاثية من مجلس مدينة ديرب نجم ومديريتي الصحة والتموين لفحص عينات السمك وبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

واستقبل مستشفى ديرب نجم المركزي في 61 شخصًا، من مختلف الأعمار، يُعانون من قيء وإسهال وأعراض تسمم؛ جراء تناولوهم جميعًا وجبة سمك مشوي من أحد الباعة الجائلين في أحد أسواق المدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.

وتبين من المعلومات الأولية وفحص المصابين أن إصابتهم جميعًا حدثت جراء تناول وجبة سمك مشوي من بائعة متجولة في أحد أسواق المدينة، كما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزي، وخروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية.