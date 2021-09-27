وكالة الطاقة الدولية تكشف عن زيادة في إنتاج النفط الروسي

كشفت وكالة الطاقة الدولية عن زيادة في حجم صادرات النفط الروسي بلغت 130 ألف برميل في شهر مايو الماضي، ليصل الإجمالي إلى 10.55 مليون برميل يوميا.



وفي نفس السياق توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يظل الطلب العالمي على النفط في عام 2022 دون تغيير عند مستوى 99.4 مليون برميل يوميا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقالت إن روسيا رغم العقوبات الغربية والحظر المفروض الذي تسبب في تضرر جزء من إنتاجها إلا أنها تمكنت بسهولة من الحفاظ على مكانتها كثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.



هذا وقد كشفت تقديرات وزارة المالية الروسية، أمس الثلاثاء، تنفيذ أعباء الميزانية الفيدرالية في الفترة من يناير إلى مايو، بفائض قدره 1.495 تريليون روبل.