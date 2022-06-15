 بولندا تستقبل 4 ملايين و67 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية - بوابة الشروق
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بولندا تستقبل 4 ملايين و67 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 9:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 9:01 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن البلاد استقبلت حتى الآن 4 ملايين و67 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.
وأضافت الوكالة - وفقا لراديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء - أن 24 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل 21 ألفا و700 لاجئ في اليوم السابق عليه.
يذكر أن بولندا كانت قد مررت - في شهر مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.


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