سلوفاكيا: آلاف المعلمين يحتجون من أجل تحسين الأجور

تظاهر عدة آلاف من المعلمين السلوفاكيين في العاصمة براتيسلافا، اليوم الأربعاء؛ احتجاجا على ظروف العمل السيئة وللمطالبة بأجور أفضل.

ورفع المشاركون في المظاهرة، والذين ارتدى معظمهم قمصانا صفراء، لافتات عليها شعار "من أجل التعليم الجيد نريد أيضا أجرا لائقا"

وبدأت المظاهرة عصر اليوم الأربعاء في وسط المدينة وانتهت أمام مبنى البرلمان بوسط المدينة، حيث توجد قلعة براتيسلافا.

وبهذا الاحتجاج، الذي هدد المعلمون كثيرا بتنظيمه لعدة أشهر، أرادت نقابات المعلمين توضيح أن زيادة الرواتب التي تعهدت بها الدولة تم تأجيلها لسنوات بمبرر مختلف في كل مرة.

وبعد سنوات عديدة من الخسائر في الدخل الحقيقي، يطالب المعلمون بزيادة الأجور بنسبة 10%. وقد أشار المحتجون إلى أن هذا الطلب الآن أصبح أقل من معدل التضخم الحالي.

وهذا المرتب الأساسي للمعلمين والذي يقل عن 900 يورو (936 دولارا) في الشهر، وفقا للمؤهلات وعدد سنوات الخدمة، يكفي بصعوبة لتوفير مستلزمات الحياة.