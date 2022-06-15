سفينة ألمانية تابعة لمنظمة سي آي تنقذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية اليوم الأربعاء إنقاذ 353 مهاجرا في البحر المتوسط.



وأوضحت المنظمة أن طاقم سفينتها "سي آي4" أنقذ في البداية 290 شخصا كانوا على متن قارب خشبي مكتظ في الصباح حيث تم نقلهم إلى ظهر السفينة، وبعد ذلك اكتشف الطاقم بعد ظهر اليوم قاربا مطاطيا كان يقل 63 امرأة ورجلا منهم 13 شخصا قاصرا، وتم نقلهم أيضا إلى ظهر السفينة التي صارت تقل الآن 416 لاجئا ومهاجرا بينهم العديد من الأطفال بالإضافة إلى رضيع.



وتنتظر سفينة "سي آي 4" الآن السماح لها بنقل اللاجئين الذين تم إنقاذهم إلى ميناء في إيطاليا أو مالطا وغالبا ما يستغرق صدور تصريح من السلطات المعنية أياما.