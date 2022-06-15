 تايلاند تسجل 2263 حالة إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 2263 حالة إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 9:09 ص

سجلت تايلاند 2263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و490 ألفا و760 حالة والوفيات إلى 30 ألفا و386 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 138 مليونا و661 ألفا و299 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في تايلاند حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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