يحتفل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، يوم السبت، بعيد الميلاد الرسمي له في أول مهرجان "تروبينج ذا كولور" بعد تتويجه خلفا لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وفي حين من المقرر أن يحتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده الـ75 في 14 نوفمبر المقبل، يعتبر الاحتفال بما يسمي بعيد الميلاد الرسمي للملك، تقليد ممتد منذ قرون للاحتفال مع الشعب في الصيف، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وسيشارك المئات من الجنود من مختلف الأفواج في الإجراءات، والتي من المقرر أن تشمل أيضًا تحية بإطلاق 41 طلقة، وعرض جوي لسلاح الجو الملكي البريطاني عند قصر باكنجهام حيث ستشاهده العائلة المالكة من الشرفة.

وفي أعقاب تتويجه، وبعد عام شهد نفقات على اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة وجنازتها، أصبحت مسألة التمويل مرة أخرى محل جدل عام لا سيما بالنظر إلى أزمة تكلفة المعيشة المستمرة التي تضرب المواطنين البريطانيين بشدة.

وسألت "إكسبريس" عن تكلفة احتفال "تروبينج ذا كولور"، ومن يتحمل فاتورتها.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المرة سيشارك في الفاعلية أكثر من 1400 جندي، و200 حصان، و400 موسيقي. وسيتبع الموكب نفسه – المقرر أن يستمر لحوالي ساعتين – بعرض جوي لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وعلى عكس تتويج الملك أو جنازة الملكة، يصنف حدث "تروبينج ذا كولور" على أنه احتفالي. وهذا يعني أن قصر باكنجهام سيغطي التكاليف، باستخدام العائدات من دوقيتي لانكستر أو كورنوال، أو المنحة السيادية.

لكن بطريقة غير مباشرة، بحسب الصحيفة البريطانية، سيكون دافعو الضرائب مسئولين مرة أخرى عن الفاتورة، مشيرة إلى أن المنحة السيادية هي مخصصات تمولها الخزانة من الضرائب، على سبيل المثال، ووصلت إلى 86.3 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

وسيتحمل الجيش وشرطة العاصمة ومدينة وستمنستر أيضًا معظم العبء، وفي النهاية يمولهم أيضًا دافعي الضرائب.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، بلغت تكلفة "تروبينج ذا كولور" عام 2021، 59.662 جنيها إسترلينيا. ويشمل هذا الرقم النقل، والوقود، وغذاء الخيول، والإسطبلات المؤقتة، ولكنه بعيد عن تمثيل التكلفة الإجمالية للحدث.

وفي العام الماضي، تزامن "تروبينج ذا كولور" مع اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة، لتنطلق أربعة أيام من الاحتفالات مددت عطلة نهاية الأسبوع.

وخصص وزير الخزانة –آنذاك- ريشي سوناك، مبلغ 28 مليون جنيه إسترليني في الميزانية من أجل "العرض الذي يحدث مرة واحدة في الجيل".

ويعني ذلك أن حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني ربما تكون قد أنفقت على موكب عيد ميلاد الملكة فقط.