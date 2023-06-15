السعودية تسمح بسفر مواطنيها للخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، السماح بسفر السعوديين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين بلقاح فيروس كورونا.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية القول، إنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين (السعوديين) إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.



وأكدت الجوازات السعودية في مايو 2022 أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، يتضمن تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".