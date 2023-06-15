أعلنت سلوفينيا، اعتزامها إبراز قضية الاستدامة خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ألمانيا (18-22 أكتوبر 2023)، بوصفها ضيف شرف المعرض لهذا العام.

وقال القائمون، على تنظيم جناح سلوفينيا بالمعرض، اليوم الخميس، إن الجناح التقليدي لضيف الشرف في أرض المعرض سيتم بناؤه بالكامل من مواد معاد تدويرها أو قابلة للاستخدام مرة أخرى.

وسيحمل الجناح، شعار: "أقراص عسل من الكلمات".

وسيكون موضوع الاستدامة هو الفكرة الأساسية في الأدب السلوفيني الذي سيشارك في المعرض.

ومن جانبها، قالت المرشدة العلمية اماليا ماتشيك، إن جودة الكتب السلوفينية المشاركة في المعرض وترجماتها أهم من كمياتها.

يذكر أن دعوة سلوفينيا لتكون ضيف شرف المعرض أدى إلى ترجمة نحو 600 كتاب من السلوفينية إلى لغات أخرى خلال الفترة بين 2019 حتى 2022، وهو عدد يعادل 3 أضعاف الأعمال التي كان يجري ترجمتها في المعتاد؛ وتمت ترجمة نحو 20% من هذه الكتب إلى الألمانية.

وقالت مديرة هيئة الكتاب السلوفينية كاتيا شتيرجار، إن نحو 70 كاتبا سلوفينيا سيتوجهون إلى المعرض.

وتعتزم سلوفينيا، إحضار "ماكينة شعر" إلى فرانكفورت التي كانت أحضرتها أيضا إلى معرض لايبتسيج ومعرض مارباخ، وتقوم هذه الماكينة في حال إدخال عملة معدنية فيها بطبع قصائد لكتاب سلوفينيين باللغة الأصلية أو مترجمة.

وقال المرشد العلمي ماتياس جوريتس، إن سلوفينيا هي صاحبة أعلى كثافة من الشعر في أوروبا.

وقال المرشد ميها كوفاتش، إن سلوفينيا صغيرة لكنها متنوعة للغاية "يمكنك أن تجد أوروبا كلها في هذه القطعة الصغيرة من الأرض".

وعن شعار الجناح "أقراص عسل من الكلمات"، قال كوفاتش، إن سلوفينيا تشبه النحل الذي يجمع تأثيرات من كل أنحاء أوروبا ويحولها إلى عسل خاص بها.