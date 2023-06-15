محمود فوزي: لجنة الشباب بالحوار الوطني حققت مستهدفاتها ومناقشاتها متنوعة قابلة للتنفيذ

أشاد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بما شهدته لجنة الشباب من مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، موضحا أن المناقشات متجددة ومتنوعة وضعت اليد على الشواغل والمشكلات بدون مواربة.



وتوجه خلال كلمته في جلسة لجنة الشباب، بالشكر للدكتور خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقرر اللجنة، وزكي القاضي المقرر المساعد، على النماذج التي شاركت في المناقشات والتي كان من الصعب أن نراها إلا من خلال الترشيحات التي قدموها.



وثمن فوزي تنوع الأعمار والتخصصات والاشخاص، مؤكدا أن الجلسة من أكثر الجلسات تنوعا وتحقيقا لمستهدفها، وأن النائب أحمد فتحي تمسك برأيه مع مجلس الأمناء بتوجيه الدعوة لهذا العدد الكبير من المشاركبن والذي كان يشكل عبء على الأمانة الفنية، إلا أن المناقشات والمشاركين أوضحوا أنه كان محقا في تصميمه والتمسك برأيه.