كشفت بعض التقارير الصحفية، عن وجود اهتمام من نادي برسيبوليس الإيراني، بالتعاقد مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فريق اتحاد جدة قد أعلن تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في وقت سابق، مما يصعب موقف حمدالله من الحصول على فرصة للمشاركة مع العميد بالموسم الجديد.

ووفقًا لـ صحيفة «tarafdari» الإيرانية، فإن نادي برسيبوليس يرغب في التعاقد مع النجم المغربي حمدالله هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإيرانية أن موقف حمدالله من البقاء مع اتحاد جدة مازال غامضًا، مشيرًا أن قدوم بنزيما قد يعجل بهذه الخطوة.