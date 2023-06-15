محافظ الغربية يتفقد مشروعات التنمية المحلية بحياة كريمة داخل 11 قرية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، جولة تفقدية استمرت لمدة 7 ساعات داخل 11 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى؛ لمتابعة مشروعات التنمية المحلية بتلك القرى.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، والعميد نهاد عويضة مندوب شركة الإنتاج الحربي المنفذة للمشروعات.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مشروعات الحماية المدنية، الموقف النموذجي والسوق النموذجي بقرى شرشابة، شبراملس، سنباط، كفر سنباط، حانوت، سندبسط، الغريب، تفهنا العزب، سنبو الكبرى، دمنهور الوحش ونهطاي.

وأوضح أنه يتم تنفيذ 21 مشروعاا بقيمة 99.5 مليون جنيه تم الانتهاء منها بنسبة 77%، وجار متابعة باقي المشروعات من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية.

ووجه محافظ الغربية، السكرتير العام والمكتب الفني بمتابعة تواجد وتكثيف العمالة داخل تلك المشروعات لضمان نهوها مع قرب نهاية المرحلة الأولى من المبادرة؛ تمهيداً لبدء المرحلة الثانية بقرى مراكز " المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور".

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 874 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.