هاني حتحوت: الزمالك يستحق 15% من صفقة بيع مصطفي محمد لـ نانت الفرنسي

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن الزمالك يستحق 15% من صفقة بيع مصطفى محمد لـ نانت الفرنسي، مشيرًا إلى أنها الأنجح لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

قال هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" نانت أعلن تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد من جالاتا سراي اليوم مقابل 6 ملايين يورو، احتفل بها مصطفى محمد بهدف غينيا".

أوضح هاني حتحوت:" لدينا معلومة أن الزمالك يستحق 15% من صفقة بيع مصطفى محمد لصفوف نانت وفقًا للبند المدرج مع جالاتا سراي أثناء بيع اللاعب".

أشار هاني حتحوت:" سيبدأ الزمالك في مطالبة جالاتا سراي بمقابل الـ15% الفترة المقبلة، وتأكدنا من خلال التواصل مع إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة المؤقتة السابق، أن هذا البند موجود بالفعل".

أتم هاني حتحوت:" أرى أن صفقة بيع مصطفى محمد من أنجح الصفقات للنادي الفترة الماضية، رغم وجود هذه الصفقة تحت مرمى النيران في بدايتها".