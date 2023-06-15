عازفة الكمان سلمى سرور تروى لـ«الشروق» تفاصيل التحاقها بأشهر أوركسترا في أوروبا

لفتت الانظار منذ ظهورها الأول على الشاشة عام 2021، بعزفها المنفرد على الكمان أمام الرئيس السيسى، فى أكبر حدث تاريخى فريد من نوعه فى العالم، جرى خلاله نقل مومياوات 22 ملكا وملكة مصرية من المتحف المصرى بميدان التحرير للمتحف القومى للحضارة المصرية.

هى سلمى سرور عازفة الكمان التى أصبحت من أبرز فتيات الأوبرا اللاتى استطعن الوصول للعالمية بعد أن تعاقدت معها اوركسترا «سويس روموند»، أمس الأول، لتنضم لفرقتها العالمية الأشهر فى أوروبا.

تروى سلمى لـ«الشروق» تفاصيل التحاقها بالفرقة العالمية فتقول: «عرفت طلب الفرقة التعاقد معى بعد امتحان القبول اللى كان بيتكون من ٤ مراحل، مرحلة ڤيديو اونلاين و٣ مباشر، وكان مشترك فيها عدد كبير جدا، ولكن بعد تصفية كبيرة اونلاين، بنبعت ڤيديوهات ولو عايزين يسمعوا اكتر بيبعتوا دعوة».

وأضافت سلمى أن المتقدمين كانوا 26 مشتركا، موضحة ان مصريين كانوا متواجدين ضمن الاوركسترا شجعوها على التقديم للفرقة: «كانوا مؤمنين بمقدرتى على احتلال مكان فى الاوركسترا بالرغم من صعوبة الأمر، وهما عبدالحميد الشويخ، ومدحت عبدالسلام ».

لا تزال سلمى تجهل تفاصيل وظيفتها فى الفرقة العالمية لكنها تقول إنها من أكبر الاوركسترات فى أوروبا الموجودة فى چينيڤ فى سويسرا، معبرة: «القبول فيها صعب جدا ولكن بحمد الله قدرت آخد فيها مكان».

تدرس سلمى 20 عاما، فى السنة الثالثة فى معهد الكونسيرڤتوار، وتقول فى ختام حديثها لـ «الشروق»: «قربت من حلمى جدا.. وهو انى أوصل لأحسن مستوى أقدر أوصله فى العزف على آلتى لأنى بحبها جدا والخطوة دى فى حد ذاتها ادتنى دفعة إنى أفكر فى حاجات أكبر بكتير إن شاء الله».

وتنتمى سلمى لعائلة فنية، فوالدها الفنان ممدوح سرور عازف الناى فى دار الأوبرا المصرية، ووالدتها أمل الحناوى الدكتورة فى المعهد العالى للموسيقى، أما عمها فهو الدكتور ماجد سرور، والذى يعد من أكبر عازفى آلة القانون فى الوطن العربى، وأخوها أمير سرور عازف ربابة.