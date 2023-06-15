اكتشف علماء الآثار بالقرب من سوق بورو الواقع جنوب لندن ضريحا رومانيا قديما، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتشير صحيفة The Guardian، إلى أنه خلال عمليات الحفر الجارية في منطقة ساوثوارك عثر علماء الآثار على ضريح روماني قديم بالقرب من سوق بورو ومحطة "جسر لندن".

ووفقا للصحيفة، لم يعثر علماء الآثار على تابوت في الضريح، ولكنهم عثروا على 80 قبرا حوله.

ووصف علماء الآثار هذا المبنى بأنه الأفضل من بين جميع المباني الرومانية القديمة المماثلة المكتشفة في بريطانيا. هناك أرضية وجدران وفي الوسط فسيفساء محاطة بمنصة مرتفعة حيث توجد القبور. وعثر تحتها على آثار فسيفساء أقدم، رسومها متشابه- زهرة محاطة بعدة دوائر.

ووفقا للخبراء، من المحتمل أن يكون المبنى قد تعرض لتفكيك تام في العصور الوسطى. ويعتقدون أن هذا المبنى كان كبيرا ومن طابقين يعود لأثرياء رومانيين وكان بمثابة مقبرة عائلية.