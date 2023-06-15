محافظة القاهرة: بدء تركيب أولى محطات مشروع كايرو بايك الجديدة بالتحرير

بدأت محافظة القاهرة فى تركيب أولى محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الجديدة بميدان التحرير، في إطار خطتها لاستبدال ٢٦ محطة جديدة بالمحطات القديمة، كمرحلة أولى تشمل توفير ٢٥٠ دراجة.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن ذلك يأتى فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك"، بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات، من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

وأضافت أنه يتم حاليًا اتخاذ إجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع، لكي يشمل كل وسائل الدفع المختلفة، بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

وأشارت المحافظة إلى سعيها خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ كل التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير (500) دراجة و(45) محطة لإستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.