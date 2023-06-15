أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضوة مجلس النواب، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لعدد من المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة، وحديثه مع المواطنين.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «حديث الأخبار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن «الرئيس السيسي يشعر بكل ما يحتاجه المواطن المصري منذ ميلاده وحتى وفاته»، لافتة إلى أن المواطنين استقبلوه بالترحاب والحب والبهجة.

وأضافت أنها كانت تسأل على مكان الرئيس السيسي، خلال مشاهدتها لجولته في محافظة البحيرة؛ بسبب وجوده وسط الحشود، معقبة: «بقيت أقول لهم هو الرئيس فين، هو مواطن مصري فالمصريين شايلينه في عينهم».

وذكرت أن المصريين خرجوا في ثورة 30 يونيو ضد الإخوان بسبب قمعهم للشعب وتخريبهم للدولة وتفتيتها، مؤكدة أن «الشعب المصري واعٍ وحريص على مصر».

ونوهت أن «الرئيس السيسي، حمل مصر في عينه وأكد تلبيته لأوامر الشعب المصري وتكليفاته في 30 يونيو»، مضيفة: «المواطنون عبروا عن أحلامهم، والرئيس استجاب لها بإطلاق المشروع القومي حياة كريمة».

ولفتت إلى أن المواطنين عاشوا في عشوائيات ورعب قبل انطلاق المشروع، منوهة أنها كانت تخاف الخروج من منزلها في عهد الإخوان.

واستطردت: «أنا كنت بخاف أطلع من بيتي، النهاردة تخرج من المنزل وأنت تشعر بالأمان الذي وفره الرئيس السيسي، والمواطن بإمكانه الجلوس مع قائد يصارحك بكل شيء، ويؤكد أهمية المسئولية في ظل ما يعانيه العالم من ظروف اقتصادية».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة.

وشملت جولة الرئيس السيسي (الوحدة الصحية، ودار مسنين الأبعادية، ومجمع الخدمات التكنولوجية، ومجمع الخدمات الزراعية).