وزير الري: نتطلع للتعاون مع جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، حرص مصر على مواصلة الجهود لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) من خلال تفعيل برنامج عمل (الأمكاو) للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذي يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها).

جاء ذلك خلال استقبال سويلم نظيره وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا والرئيس السابق للأمكاو، كارل هيرمان جوستاف، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لمحلس وزراء المياه الأفارقة، بالقاهرة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية عرض قضايا المياه في إفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الإفريقية خلال المحافل الدولية كافة.

كما أكد تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة.