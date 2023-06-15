ألمانيا: الطاقة وسياسة اللجوء هما محور مشاورات الحكومة والولايات اليوم

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يعتزم رؤساء حكومات الولايات بألمانيا التشاور مجددا اليوم الخميس، مع المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن عدة موضوعات على رأسها الطاقة وسياسة اللجوء.

ومن المقرر إجراء مشاورات بين الولايات أولا قبل المباحثات التي تضم رؤساء حكومات الولايات وشولتس.

يشار إلى أن هذا المؤتمر لرؤساء حكومات الولايات هو اجتماع اعتيادي، وليس اجتماعا طارئا كقمة اللاجئين التي انعقدت قبل شهر تقريبا.

ومن جانبها قللت متحدثة باسم رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتفان فايل قبل المشاورات من أي توقعات بشأن التوصل لقرارات ملموسة اليوم.

يشار إلى أن ولاية سكسونيا السفلى هي الولاية الرئيسة لمؤتمر وزراء حكومات الولايات الألمانية حاليا.