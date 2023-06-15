سفير أستراليا بالقاهرة: بلادي ومصر تواجهان تحديات مماثلة بشأن التكيف مع تغير المناخ

استضافت السفارة الأسترالية بالقاهرة، فعالية "تغير المناخ وأصوات السكان الأصليين"، أمس الأربعاء، بهدف الاستماع لأصوات السكان الأصليين وتسليط الضوء على استراتيجية السياسة الخارجية للأمم الأولى في أستراليا.

وتحدث السفير الأسترالي بمصر، أكسل وابنهورست، في كلمته الافتتاحية، عن كيفية إدارة السكان الأصليين لأستراليا للأراضي والمياه لآلاف السنين باستخدام معارفهم التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ، مشيرا إلى أنه "يمكن لأصوات السكان الأصليين تقديم منظور فريد وقيِّم لهذه المشكلة العالمية".

وسلط السفير الأسترالي، الضوء، على التحديات والفرص المماثلة التي تواجهها أستراليا ومصر فيما يخص التكيف مع تغير المناخ، متابعا أن "كلا البلدين عرضةً للجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر. كما يتمتع كلا البلدين بإمكانيات هائلة كمنتجين ومصدرين للطاقة المتجددة".

وهنأ السفير الأسترالي، مصر، على استضافة COP27 في نوفمبر الماضي، وشكرها على توليها رئاسة المؤتمر هذا العام، وأضاف أن أستراليا ترغب في استضافة COP31 في عام 2026 بالتعاون مع شركاء المحيط الهادئ.

وتم تعزيز موضوع الفعالية من خلال استضافة الدكتورة فرجينيا مارشال، وهي خبيرة مياه أسترالية من السكان الأصليين، تتمتع بخبرة رائدة في مجال حقوق المياه ومعرفة الشعوب الأصلية، وتم تقديمها في COP27 في مصر العام الماضي.

ناقشت الدكتور مارشال، أهمية معرفة الأمم الأولى للعمل في مجال المياه والمناخ، وأشارت إلى أن السكان الأصليين ومجتمعاتهم يتأثرون بشكل غير متناسب بتغير المناخ، ولكن هناك العديد من الفرص للتجارب والمساهمات الإيجابية مثل برنامج أستراليا لأراضي الشعوب الأصلية وبحر رينجرز، وتناولت تجربتها في COP27 بشكل إيجابي، وأكدت أهمية المحادثات المشتركة حول تغير المناخ.

ومن أجل تسليط الضوء بشكل أكبر على أصوات السكان الأصليين، تضمنت الفعالية أيضا 3 لوحات من الأعمال الفنية للفنانة سامي ويبورن من الشعوب الأصلية، وهي أعمال بصرية أسترالية من السكان الأصليين، حيث تعكس أعمالها الفنية إدارة الأمم الأولى للموارد الطبيعية، والمعرفة التقليدية التي تنتقل من جيل إلى جيل ومستمرة حتى يومنا هذا؛ من أجل العناية المستدامة بالأرض والمياه. كما تم عرض قطع "ويبورن" في الفعالية، إلى جانب مقطع فيديو لها تناقش فيه عملها.

وأشارت السفارة الأسترالية، في بيان اليوما لخميس، إلى أن البلاد لا تزال ملتزمة بالعمل على اتخاذ إجراءات مناخية مهمة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بنسبة 43% دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، والوصول لصافي صفر بحلول عام 2050، ومواصلة رفع أصوات شعوب الأمم الأولى في المحادثات العالمية لأستراليا حول المناخ.