التونسيون في مقدمة المهاجرين المرحلين من إيطاليا في 2022

قال مصدر رسمي في إيطاليا، إن السلطات رحلت أكثر من 2300 مهاجر تونسي وصلوا البلاد بشكل غير قانوني، ما يجعل التونسيين في مقدمة المهاجرين المرحلين من الأراضي الإيطالية في 2022.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، اليوم الخميس، عن أمين المظالم الإيطالي لحقوق الأشخاص المحتجزين مارو بالما، قوله إن السلطات رحلت 3154 أجنبيا من بين 6383 جرى إيواؤهم في مراكز الترحيل عام 2022.

وأوضح أن معظم المرحلين تونسيين حيث بلغ عددهم 2308 أشخاص مقابل 58 جرى ترحيلهم إلى ألبانيا و359 إلى مصر و189 إلى المغرب.

وقال بالما: "الأعداد ضئيلة مقارنة بالضجة المتكررة للنوايا المعلنة".

وتسعى إيطاليا الى التوصل إلى اتفاق مع تونس من أجل تسريع عمليات الترحيل، وبذل جهود أكبر لمنع المهاجرين من الإنطلاق عبر سواحلها.

وتنتقد منظمات حقوقية في تونس عمليات الترحيل القسرية للتونسيين، بينما صرح الرئيس قيس سعيد بأنه يرفض أن تلعب تونس دور شرطي الحدود جنوب المتوسط.

وقدرت وزارة الداخلية الإيطالية، وصول أكثر من 53 ألف مهاجرا إلى أراضيها عبر البحر هذا العام، انطلق أغلبهم من تونس.