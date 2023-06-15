الدوري الإنجليزي الأعلى دخلا بالدوريات الأوروبية الكبرى

نجح دوري الدرجة الأولى الإسباني "في التغلب على آثار الوباء"، واستعاد المركز الثاني بصفته المنافسة الوطنية التي حققت ثاني "أعلى إيرادات" في أوروبا خلال موسم 2021-2022، بإجمالي 3 مليارات و277 مليون يورو، بزيادة قدرها "11%" مقارنة بالموسم السابق.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز تفوق بواقع 6 مليارات و442 مليونا، وفقا لتقرير (ديلويت) عن الشؤون المالية لكرة القدم.

وفي نسخته الـ32، يعكس هذا التحليل السنوي، الذي يتناول "الأثر الاقتصادي والتجاري الناشئ عن بطولات الدوري الرئيسية لكرة القدم في أوروبا"، ريادة الدوري الإنجليزي، الذي يعيد إثبات جدارته باعتباره الأقوى على الإطلاق، بزيادة تقدر بـ12% في موسم 2021-2022 مقارنة مع البيانات المسجلة في 2020-2021.

وكانت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2012-2013، قبل عقد من الزمن، تبلغ فقط ملياري و946 مليونا.

ويحتل الدوري الإسباني المركز الثاني بدخول بلغت 3 مليارات و277 مليونا، أي أقل بمقدار 3 مليارات و165 مليونا عن الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يتجاوز الألماني، الذي سجل 3 مليارات و149 مليونا في 2021-22 بزيادة 5% عن موسم 2020-2021.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه "على المستوى الأوروبي"، فإن المسابقات المحلية بشكل مجمل "زادت دخولها بنسبة 7%" في موسم 2021-2022، "لتصل إلى 29 مليارا و500 مليون، ما يأتي بفضل انتهاء القيود المفروضة بسبب كوفيد والعودة إلى الملاعب، بالإضافة إلى تنامي عقود الرعاية".

الدوريات الأوروبية الخمس ذات الدخل الأكبر في موسم 2021-2022:

الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مليارات و442 مليونا.

الدوري الإسباني، 3 مليارات و277 مليونا.

الدوري الألماني، 3 مليارات و149 مليونا

الدوري الايطالي، ملياران و350 مليونا

الدوري الفرنسي، ملياران و26 مليونا.