وزير النقل ينقل شهادة رئيس شركة تالاس العالمية: السيسي حول المستحيل إلى ممكن

نقل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، شهادة رئيس شركة «تالاس» العالمية، بشأن ما تشهده مصر من تنفيذ للطموحات والأحلام على أرض الواقع، بفضل إرادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف ضمن فعاليات افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، اليوم الخميس، أنه اجتمع مع رئيس الشركة العالمية، أمس الأول الثلاثاء، في الثامنة صباحًا.

وأكمل: «قال لي: (كثير من دول العالم تحلم ولديها طموحات، لكن مصر الدولة الوحيدة التي تحلم وعندها طموحات، وتنفذ تلك الطموحات والأحلام)».

واستطرد نقلًا على لسان رئيس «تالاس»: «قال لي: أنتم عندكم رئيس حول معنى كلمة impossible (مستحيل) إلى I possible (ممكن)».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية، وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء؛ مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.