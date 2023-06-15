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رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن كرة الموسم الجديد للبريميرليج

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 12:31 م

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الكرة التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد من البريميرليج 2023/2024.

نشرت رابطة البريميرليج عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن الشكل الجديد لكرة الموسم الجديد، حيث سيكون اسم الكرة «Nike Flight Premier League»

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2024 يوم الجمعة 11 من أغسطس المقبل، حيث يبدأ المان سيتي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بيرنلي العائد من جديد إلى البريميرليج على ملعب تورف مور.

ونجح نادي مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي.


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